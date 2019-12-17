Алла Пугачева отказалась от новогодних огоньков в России

Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, удивившая фигурой в коротких шортах, в этом году решила не принимать участие в съемках новогодних проектов на российском телевидении. Праздничные огоньки, на которых артисты традиционно представляют новые песни и яркие костюмы, пройдут без Аллы Борисовны. Об этом заявила КП ее директор Елена Чупракова.

«Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — сказала Чупракова «Комсомолке».

Этот год оказался очень насыщенным для Пугачевой. В апреле она отпраздновала 70-летний юбилей, по этому поводу впервые за последние десять лет дала грандиозный сольный концерт в Москве, затем в Минске. Сейчас в прокате идет его киноверсия «Тот самый концерт», на премьере которого Алла Борисовна потрясла безупречным видом.

Пугачева говорит, что все свое время посвящает детям и мечтает дожить до того момента, когда они пойдут в школу, чем встревожила поклонников.

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