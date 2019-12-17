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«Барселона» – «Реал»: противостояние длиною в 117 лет
В среду, 18 декабря, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» примет принципиального соперника — мадридский «Реал».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ»
В нынешнем сезоне команды пока между собой не встречались, но имеют богатую историю противостояния, которое во всем мире знают как «Эль Классико». Предстоящий поединок станет 276-м между «Барселоной» и «Реалом» во всех турнирах.
Впервые команды встретились на футбольном поле 117 лет назад — 13 мая 1902-го каталонцы победили мадридцев (3:1) в рамках турнира Copa de la Coronación, который со следующего года будет реорганизован в Кубок Испании. С тех пор было проведено 178 «Эль Классико» в рамках чемпионата страны, 35 — в розыгрышах Кубка Испании, шесть — в Кубке лиги, 14 раз соперники разыгрывали Суперкубок Испании, восемь игр было проведено в Лиге чемпионов, еще 33 поединка были сыграны в рамках товарищеских турниров и спаррингов.
В целом преимущество на стороне каталонцев: 115 побед у «Барселоны», 99 — у «Реала», еще 61 поединок завершился вничью, общая разница мячей — 482:446 в пользу «блау-гранас».
Лучшим бомбардиром в «Эль Классико» является аргентинец Лионель Месси, который 26 раз огорчал вратарей «сливочных». Вторую строчку делят между собой бывшие футболисты «Реала» Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду — у обоих по 18 точных ударов в главном дерби Испании. Из ныне действующих игроков команд 11 голов в активе каталонца Луиса Суареса, а у мадридца Карима Бензема — девять.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят «Барселону» фаворитом в предстоящем «Эль Классико» с «Реалом».
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