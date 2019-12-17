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Украина

Разочаровалась: заместительница Скалецкой написала заявление на увольнение

11:58 17 декабря 2019 72
Младена Качурец
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко, заявив о ценностных и мировоззренческих разногласиях с командой МОЗ, пообещала до Нового года подать в отставку, «на выход» собралась и замминиста МОЗ Младена Качурец.

На своей страничке в социальных сетях она опубликовала фото заявления об отставке по собственному желанию, а в сопровждающем длинном посте объяснила, почему собралась уйти из команды министра Зоряны Скалецкой.

«Чуть больше трех месяцев назад я согласилась стать заместителем министра здравоохранения. Согласилась, потому что была уверена, что новое политическое руководство министерства, как и было задекларировано перед журналистами, примет эстафету трансформации здравоохранения и совместно с сильной командой госслужащих продолжит воплощать задуманное», — пишет Качурец. Однако потом что-то пошло не так…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра иностранных дел Лана Зеркаль подала в отставку.

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