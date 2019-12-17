Кудряшка: Вера Брежнева похвасталась подросшей дочерью (фото)

Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева, которая ранее рассказала, кому отправляет голые фото, похвасталась подросшей дочкой Сарой.

Девочке исполнилось 10 лет, она очень похожа на звездную мать.

«У нее твоя улыбка», «Красивая какая кудряшка!», «Милотаа… не могу наглядеться», «Красотка, вся в маму», «Кудряшка Сью. Улыбка и губки доченьки ваши», «Какая красивая девочка Вера! Ваша копия! Пусть приносит вам только радость», «Какие у вас девчонки красивые получились!», «Сара вырастет нереально красивой женщиной! Это уже видно», — пишут поклонники певицы.

Отметим, что певица не часто публикует фото дочерей. И старшая Соня, и младшая Сара сами ведут свои странички в Instagram.

Так, Соня Киперман недавно показала пляжное фото.

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