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Каждый день, в любую погоду: сеть умилил огромный мастиф, провожающий в школу маленьких хозяек (видео)
В сети стали вирусными трогательные видео, опубликованные жительницей американского штата Мичиган Бекки Линн. Их домашний пес по кличке Гордон каждый день, в любую погоду провожает ее маленьких дочек в школу. Как сообщает издание Daily Mail, огромная собака терпеливо ждет вместе с девочками школьный автобус у дороги. А как только они заходят внутрь и двери за ними закрываются, Гордон с чувством выполненного долга бежит домой.
Бекки совершенно спокойна за дочерей. Под охраной мастифа его маленькие хозяйки чувствуют себя в полной безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии собаки во время прогулки обнаружили скелет ихтиозавра.
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