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Собака решила досрочно распаковать подарки на Рождество — ее поймали на горячем (видео)

8:54 18 декабря 2019 163
Собака Лили
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница американского города Сими-Вэлли (штат Калифорния) опубликовала видео, повеселившее сеть. Ее собака по клике Лили, которую взяли из приюта, обнаружила под елкой свертки с подарками — в том числе и тот, на котором было написано ее имя. Лили решила распаковать его досрочно, не дожидаясь Рождества. Однако пса поймали на горячем. На полу возле него лежала разорванная упаковочная бумага и вытащенный из нее пакет собачьим печеньем в виде косточек.

«Она дрожит, как осиновый лист — потому что знает, что теперь у нее большие проблемы», — говорит хозяйка. Пользователи интернета выразили надежду, что Лили не слишком сурово наказали — она и так уже поняла свою ошибку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть умилил огромный мастиф, ежедневно провожающий в школу маленьких хозяек.

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