Украина

«Возможно, это была эта женщина, а возможно, и нет»: в МВД сделали важное заявление о подозреваемой по делу Шеремета (видео)

Комментируя задержание и арест детского хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, в МВД отметили, что объявленное подозрение не является окончательным мнением следствия.

Об этом «5 каналу» заявил спикер МВД Артем Шевченко, отметив, что отправляя Кузьменко в СИЗО до 8 февраля, полицейские руководствовались предположением.

«Все, что написано в подозрении от первой до последней буквы по юридической силе, является предположением. Возможно, они подтвердятся в следствии, а возможно, нет. Подозрение может быть изменено, дополнено, убрано. Возможно, это была эта женщина, а возможно, и нет. Пусть следствие закончится, когда дело будут передавать в суд, если дойдет до суда, там уже будет окончательная версия», — сказал Шевченко.

Спикер уточнил, что Кузьменко и Антоненко не арестованы, они взяты под стражу.

«Это мера пресечения всего-навсего, это же не приговор суда. У нас еще, дело не расследовано, дело еще не пошло в суд. Следствие продолжается», — сказал Шевченко.

Между тем, в Нацполиции предоставили защитникам обвиняемых для ознакомления материалы по убийству Павла Шеремета

«Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования», — говорится в сообщении.

Напомним, известный музыкант Андрей Антоненко, которого в полиции считают одним из основных фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета, опубликовал обращение к маме убитого журналиста и написал, что он ни в чем не виноват.

Журналисты программы «СлідствоІнфо», которые проводили самостоятельное расследование убийства Шеремета, опубликовали данные еще одной экспертизы, о которой не было сказано на брифинге МВД. Согласно этой экспертизе, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина с видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, возможно, подорвала машину — с большой вероятностью один и тот же человек. И это не Юлия Кузьменко. Кроме того, портретная экспертиза в отношении подозреваемого Андрея Антоненко не смогла идентифицировать его и мужчину, который был с женщиной во время закладывания взрывчатки, как одного человека.

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