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Украина

Дело Шеремета: Антоненко обратился к матери убитого журналиста

8:47 17 декабря 2019 51
Антоненко
Инф. «ФАКТОВ»

Известный музыкант, автор неофициального гимна Сил спецопераций ВСУ Андрей Антоненко, которого в полиции считают одним из основных фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, поблагодарил всех друзей, коллег и простых украинцев за поддержку. Записку Riffmaster опубликовала в Facebook Полина Иванова.

В ней музыкант поблагодарил маму Павла Шеремета за то, что она тоже засомневалась в достоверности обвинений и не хочет, чтобы пострадали невинные люди.

Он еще раз подчеркнул, что невиновен, несмотря на все «доводы» полиции.

Напомним, Андрей Антоненко родился в Киеве в 1971 году. Участвовал в музыкальных коллективах: «Лепрозорий», ADEM, DAZ Machine. С 2003 года начал сольную карьеру под творческим псевдонимом Riffmaster.

Он участвовал в боевых действиях на Донбассе — сначала приезжал поддержать бойцов с концертами, а затем служил по контракту. Андрей Антоненко — сержант Сил специальных операций ВСУ и автор их неофициального гимна «Тихо пришел, тихо ушел».

В материалах дела на Андрея Антоненко полиция возлагает ответственность за организацию группы для убийства Павла Шеремета, которую он создал, увлекшись «идеями величия арийской нации».

Журналисты программы «СлідствоІнфо», которые проводили самостоятельное расследование убийства Шеремета, опубликовали данные еще одной экспертизы, о которой не было сказано на брифинге МВД. Эта портретная экспертиза в отношении подозреваемого Андрея Антоненко не смогла идентифицировать его и мужчину, который был с женщиной во время закладывания взрывчатки, как одного человека.

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