Украина

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, по которому подозреваемыми проходят пять человек, полиция на брифинге рассказала не обо всех выводах экспертов, которые были сделаны после анализа видео о закладке взрывчатки под авто Шеремета.

Напомним, в полиции врача Юлию Кузьменко обвиняют в закладке взрывчатки под авто Павла Шеремета и приведении ее в действие в июле 2016 года. Ее отправили за решетку до 8 февраля 2010 года.

Журналисты программы «СлідствоІнфо» выяснили, что четверо экспертов, среди которых иностранец, подписали выводы, которые противоречат друг другу: психологическая экспертиза говорит, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, а экспертиза ходьбы считает доказательства «условно-достаточными».

Еще одно исследование видео с места убийства, сделал тот же иностранный эксперт. И оно ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей.

Журналисты сообщают, что в их распоряжении есть эта экспертиза, сделанная осенью британцем Бричем.

Эксперт Брич оценивал сходство женщин, зафиксированных камерами наблюдения утром 20 июля 2016, когда произошел взрыв (лицо А), за несколько дней до этого, когда якобы происходила подготовка преступления (лицо В) и ночью, когда заложили взрывчатку под авто Шеремета (лицо С). Свои выводы господин Бирч делал на основе специальной 11-уровневой шкалы, которая варьируется от «очень веские доказательства на отклонение» до «очень веские доказательства в подтверждение».

Согласно этой экспертизе, женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина с видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, возможно, подорвала машину — с большой вероятностью один и тот же человек.

Журналисты считают, что возможно, именно поэтому эта экспертиза не была упомянута на прошлой неделе во время обнародования новых доказательств по делу убийства Павла Шеремета. Ведь она ставит под сомнение выводы правоохранителей, продемонстрированные на брифинге.

Кроме того, портретная экспертиза в отношении подозреваемого Андрея Антоненко не смогла идентифицировать Антоненко и мужчину, который был с женщиной во время закладывания взрывчатки, как одного человека.

Напомним, ранее адвокат Юлии Кузьменко опбликовал информацию о том, что его подзащитная не была знакома с Яной Дугарь и Андреем Антоненко («Рифмастер») как минимум до осени 2016 года (убийство произошло 20 июля 2016 года), а с семьей Грищенко — до лета 2018 года.

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