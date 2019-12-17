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Нардепы заблокировали президиум Рады: Разумкову пришлось досрочно закрыть заседание (фото)
Во вторник, 17 декабря, спикер парламента Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание Рады и пригласил нардепов на внеочередное заседание аграрного комитета. Напомним, в настоящее время в центре Киева проходят стычки протестующих против рынка земли и полиции.
Разумков подчеркнул, что на заседании аграрного комитета будут рассмотрены организационные вопросы. Туда приглашаются оба заместителя председателя Рады, руководство фракций (главы или сопредседатели).
Спикер напомнил, что вечернее пленарное заседание начнется в 16:00.
Отметим, фракция «Батьківщина» после перерыва во время утреннего пленарного заседания заблокировала президиум в зале Верховной Рады.
Как сообщали «ФАКТЫ», под зданием Верховной Рады начались новые столкновения между протестующими против рынка земли и силовиками. В полиции сообщили о задержании одного из митингующих. СМИ также информируют о задержании активистов и о травмированных. В частности, сообщается о том, что двое представителей Нацкорпуса находятся без сознания, им оказывают помощь медики.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО
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