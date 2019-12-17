"Верим в невиновность Антоненко": ССО сделали официальное заявление по "убийце" Шеремета

Украина

В командовании Силами спецопераций, где с 2017 года числится сержант Андрей Антоненко, отправленный под арест по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявили, что готовы содействовать расследованию, и что с чисто человеческой точки зрения верят в его невиновность.

«На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него. Соответствующий документ передан судье через адвокатов и приобщен к делу», — сообщает в социальных сетях начальник пресс-службы ССО Алексей Никифоров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили записку Андрея Антоненко, в которой он заявил о непричастности к гибели Павла Шеремета и поблагодарил людей за поддержку. В том числе и маму погибшего журналиста, которая не хочет, чтобы пострадали невинные люди.

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