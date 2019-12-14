Убийство Шеремета: суд арестовал Антоненко

Украина

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года.

«Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 8.02.12», — сказал судья.

Решение зачитал судья Сергей Вовк. Прокуроры просили для Антоненко арест без альтернативы залога, поскольку опасались, что он может бежать, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. К делу просили приобщить информацию о мине МОН-50, которую Антоненко якобы просил своего родственника вынести из дома перед обысками.

Со своей стороны, адвокат Станислав Кулик ходатайствовал о допросе двух свидетелей — Алексея и Марины Ермиловых, которые, по его словам, были с Антоненко в день гибели Шеремета. Судья Вовк отказал защите Антоненко в данном вопросе.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей. В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким распределением функций, а Антоненко был ее руководителем. Сам Антоненко утверждает, что в день гибели Шеремета был в бане в Ворзеле (Киевская область) и искал помещение для концерта.

Напомним, что 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета. 13 декабря Печерский районный суд города Киева арестовал Юлию Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета. Еще одну подозреваемую Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на суде об убийстве журналиста Павла Шеремета депутат от «Европейской Солидарности» Яна Зинкевич и лидер группы «Тартак» Александр Положинский заявили, что готовы взять на поруки подозреваемого Андрея Антоненко. Суд отказал им в удовлетворении просьбы.

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