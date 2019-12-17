Сколько киевлянам придется платить за обслуживание общедомового водомера?

Спросите у «ФАКТОВ»

«Услышала, что подорожает холодная вода за счет какой-то платы, которая будет насчитываться для жителей столичных домов. Причем суммы для каждого дома индивидуальные. Можно узнать подробнее, за какие услуги и сколько мы будем доплачивать?» Алла Петровна, Киев

Как объяснили в «Киевводоканале», узлы коммерческого учета, состоящие из общедомового счетчика и вспомогательных средств для его функционирования (запорная арматура, фильтры, клапаны и другое), требуют постоянного технического обслуживания, периодического осмотра, ремонта и поверки, на что необходимы средства. Ранее траты на эти цели закладывались в тариф, но два года назад их оттуда изъяли. А вопрос с оплатой обслуживания счетчика остался нерешенным. Пока не было такого механизма оплаты, обслуживание приборов учета воды проводилось лишь в аварийных случаях (в итоге 4 тысячи узлов коммерческого учета сегодня требуют немедленного ремонта и поверки). Отныне такие средства в виде взносов должны оплачиваться жильцами многоэтажек.

По словам заместителя коммерческого директора «Центра коммунального сервиса» Юлии Петрик, взносы на обслуживание узлов коммерческого учета предусмотрены Законом Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». После утверждения Кабмином методики расчета взносов за обслуживание узлов коммерческого учета размер таких сумм установлен для каждого отдельного дома распоряжением Киевской горгосадминистрации от 30 сентября 2019 года № 1716. И в будущем потребители будут получать квитанции, где в блоке водоканала отдельной строкой отобразится дополнительная цифра. Платить эту сумму придется один раз в квартал. Средства являются целевыми и тратятся исключительно на обслуживание и ремонт водомеров.

В январе будущего года киевляне начнут получать платежки с общей суммой за потребленные услуги водоканала: за водообеспечение, водоотведение и отдельной строкой — траты за техобслуживание коммерческого узла учета дома (за октябрь-декабрь 2019 года). Этот дополнительный взнос в первую очередь зависит от количества помещений в доме и самих квартирных счетчиков (и составляет от 2−3 до 140 гривен). В 86 процентах столичных домов средний размер взноса достигает 10 гривен, в 13 процентах — в среднем 54 гривни. И лишь для одного процента зданий платеж превышает 100 гривен. Взносы оплачивают все совладельцы дома. Если в нем есть нежилые помещения (с подключением к общему водопроводу), то юридических лиц (владельцев этих помещений) тоже это коснется. Узнать, какие именно суммы начисляются для конкретного дома, можно из таблицы.

В процесс обслуживания водомеров включены работы по ежемесячному осмотру прибора, аварийному ремонту, устранению аварийных ситуаций, замене нерабочих задвижек, фильтров, ремонту и поверке счетчика (раз в четыре года). В сумму взносов не включается стоимость установки новых узлов.

Кроме того, согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах» жильцы должны до 1 мая 2020 года выбрать для себя определенную модель договорных отношений со службами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, в том числе и с водоканалом. Если до указанного срока совладельцы многоквартирного дома не примут такого решения и не заключат соответствующего соглашения, с ними по умолчанию составляется индивидуальный договор (публичный) по оказанию коммунальной услуги. Но в таком случае водоканал отвечает за качество тех услуг, которые оказываются лишь до границы водопровода с помещением потребителя.

Оплачивать фактически потребленные объемы воды можно только при наличии у каждого потребителя квартирного водомера, обязательно должен быть в многоквартирном доме и общий счетчик. В Киеве почти 12 тысяч многоквартирных домов оборудованы такими узлами учета, что позволяет жильцам контролировать расход холодной воды и платить за использованный ее объем. Как отмечают в водоканале, средства, которые приходится платить за неучтенное использование воды в случаях отсутствия или поломки общедомового счетчика, значительно превышают сумму взносов на обслуживание этого оборудования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вскоре миллионам украинцев придется вносить абонплату за поставки воды, отопление и вывоз мусора. Кто и сколько будет платить, читайте тут.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что в Украине установили предельные тарифы на горячую воду и отопление.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter