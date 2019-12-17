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Во время протестов под Радой умер человек: в полиции рассказали подробности
Во вторник, 17 декабря, в Киеве на улице Институтской умер мужчина — это произошло в ходе протестов против законопроекта о земле, проходивших возле Верховной Рады.
Пресс-служба Национальной полиции Киева сообщает, что причиной смерти стал острый коронарный синдром.
В 11:30 медики получили информацию, что стало плохо мужчине на улице Институтской, 16. В нескольких кварталах от этого адреса проходили акции протеста. Мужчина скончался в карете «скорой» помощи.
Для окончательного установления причины смерти будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что после столкновений под Радой, которые прошли 17 декабря, полиция задержала несколько десятков человек. К протестам присоединились также аграрии, которые перекрыли автомобильную трассу Киев — Одесса.
Фото с Facebook Roman Igorevich Petushkov
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