Украина

А как же Украина? Сеть взбудоражило упоминание России в книге для украинских школьников

После ряда «новшеств» в сфере образования — таких, как изменение системы начисления заработной платы учителям и т. д. — чиновники, похоже, всерьез задумались о пересмотре содержания учебников, притом для самых маленьких.

На такие мысли наводит вопиющий инцидент, о котором на своей странице в Facebook рассказал пользователь Иван Пинчук.

Он приводит фото из учебника из серии «Нова українська школа».

«Учимся по-новому по новым учебникам новой украинской школы для 1 класса. А ощущение, как от моего учебника „Родное слово“ в синей обложке и гимном СССР на первом развороте», — пишет автор поста.

Действительно, не может не вызвать удивление тот факт, что в учебнике нет ни слова об Украине, хотя Киев появился намного раньше Москвы.

Кроме того, на одной из страниц, где рассказывается об изобретении бумаги, совершенно не упоминается родная страна, хотя первоклассников (!) спрашивают о том, при каком царе начали производить бумагу в царской России! К тому же в третьем варианте ответа указан не существующий никогда Николай Третий.

«Интересно, при чем здесь Россия вообще. И откуда дети в первом классе должны знать трех российских царей. Особенно интересно о Николае Третьего мнению авторов пособия услышать. И почему бы детям не узнать когда бумагу начали производить на территории их страны, или, например, Европы», — возмущается пользователь.

Читатели страницы поддерживают мнение Ивана, указывая при этом на непонятное оформление учебника, где свиток пергамента или бумаги напоминает «косяк».

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «ноу-хау» в системе Минобразования: в одной из киевских школ родителей первоклассников заставляли сдавать деньги сначала на тетради, а потом и на учебники, на которых красовалась гордая надпись «Продажа запрещена, выдано за счет государства».

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