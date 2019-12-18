Украина

В Украине резко изменят штрафы, пересчитают пенсии и зарплаты: что об этом известно

Министерство социальной политики презентовало «реформу прожиточного минимума». Несмотря на то, что этот показатель обещают увеличить почти вдвое, отвязав от него целый ряд выплат и зарплат, не все так радужно с перспективами его внедрения, пишет «Обозреватель».

Прежде всего, своими действиями ведомство на самом деле фактически собирается увеличить львиную долю всех штрафов, считает автор статью. В частности, наказание могут усилить за побег из армии, хранение наркотиков, разглашение данных следствия, подкуп, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Сейчас размер большинства денежных санкций привязан к необлагаемому минимум — 17 гривен. Если же документ под авторством Минсоцполитики поддержит Рада, то для расчетов будут использовать «штрафную ставку». Ее размер не может быть меньше 17 грн и считается как 0,3% среднемесячного дохода нарушителя за прошлый год.

К примеру, если полиция остановит водителя на авто с поломкой (разбиты фары), придется заплатить штраф в 340 грн (20 минимумов). По новым правилам, если среднемесячный доход водителя 20 тысяч гривен, то штраф составит 1500 грн (20 ставок). А если нарушитель оформлен на минималку или официально не работает, то заплатит те же 340 грн.

Такой подход создает неравенство, так как за одно и то же нарушение наказание будет разным.

С другой стороны, если уже брать со всех в процентах от дохода, то в неравном положении окажутся, например, пенсионеры. Если за рулем автомобиля с разбитой фарой из примера окажется украинец с пенсией в 1700 грн, ему также придется заплатить штраф в 1500 грн. А тогда ставка составит уже не 0,3% его среднемесячного дохода, а 1%.

Документ предлагает убрать из закона норму, согласно которой минимальная зарплата не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Теперь же минимальный должностной оклад для предприятий не бюджетной формы должен составлять не менее 50% минималки, а вот для бюджетников, прокуроров, антикоррупционеров, военнослужащих, чиновников решение о том, сколько платить, будет принимать Кабмин.

Это значит, что при сверстывании бюджета Министерство финансов будет оценивать, сколько денег они могут выделить на заработные платы. И если ситуация будет ухудшаться, например, выплаты на обслуживание и погашение госдолга вырастут, то Кабмин получит право прибавить бюджетникам копейки.

Другая проблема заключается в том, какие еще выплаты Кабмин отвяжет от соцстандарта. Реформа прожиточного минимума только началась. И именно к этому показателю «привязана» минимальная пенсия, размер алиментов, различные пособия. Найдет ли правительство на это деньги, с учетом, что каждую третью гривню они отдают на госдолг, а бюджет не выполняется, вопрос открытый.

С другой стороны, отвязывать социальные выплаты от прожиточного минимума нельзя, так как это грубое нарушение 46-й статьи Конституции, в которой говорится о том, что пенсии и другие виды социальных выплат и пособий, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине в новом бюджетном году, когда заработают новые параметры государственной сметы, запланированы три этапа повышения пенсий — в январе, июле и декабре. В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре — минимальную пенсию всем пенсионерам.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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