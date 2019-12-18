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Украина

Крымнаш головного мозга: в Феодосии продают "вежливые конфеты" из России (фото)

9:35 18 декабря 2019 284
конфетки
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму военщина проникла даже в такую сферу как продукты питания. Перед праздниками жители Феодосии заметили на прилавках конфеты «Вежливые» с намеком на события «крымской весны» 2014 года. Фантики конфет были выполнены в цветах российского армейского камуфляжа.


Житель оккупированного полуострова продемонстрировал «ФАКТАМ» и другие «шедевры» нейминга со стороны производителей конфет.

конфеты

конфеты

Напомним, ранее на оккупированных Россией территориях были замечены в продаже конфеты в виде боевых гранат. Леденцы явно рассчитаны на юных потребителей, и дети становятся невольными участниками путинской пропаганды милитаризации.

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