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Крымнаш головного мозга: в Феодосии продают "вежливые конфеты" из России (фото)
В оккупированном Крыму военщина проникла даже в такую сферу как продукты питания. Перед праздниками жители Феодосии заметили на прилавках конфеты «Вежливые» с намеком на события «крымской весны» 2014 года. Фантики конфет были выполнены в цветах российского армейского камуфляжа.
Житель оккупированного полуострова продемонстрировал «ФАКТАМ» и другие «шедевры» нейминга со стороны производителей конфет.
Напомним, ранее на оккупированных Россией территориях были замечены в продаже конфеты в виде боевых гранат. Леденцы явно рассчитаны на юных потребителей, и дети становятся невольными участниками путинской пропаганды милитаризации.
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