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Малыш Йода или домашний эльф Добби: бродячая кошка покорила сеть (фото)
Сеть покорила бродячая кошка, фотографии которой опубликовала в соцсети Facebook ассистент ветеринара Джана Авилес из американского штата Северная Каролина. Кошечку, у которого была травма, нашли на улице и принесли в клинику. Теперь ей хотят подобрать хозяев. Желающих «усыновить» животное предостаточно. Внешность котика покорила сердца миллионов. Пользователи сети только не могут решить, на кого он похож больше — на героя сериала «Мандалорец» Малыша Йоду или же на домашнего эльфа Добби из «Гарри Поттера». Уши у найденыша располагаются не наверху головы, а по бокам — как и у этих милых персонажей. С Добби его объединяет еще и зеленый цвет круглых глаз.
Джана написала, что взять к себе именно эту кошку-девочку хотят множество людей — поступали обращения даже из других стран. Но напомнила, что только в США живет 70 миллионов бродячих котов. Четыре миллиона из них ежегодно поступает в приюты. И около 1,4 миллиона этих котов подвергаются эвтаназии из-за того, что не смогли найти себе дом. Женщина призвала проявить милосердие и присмотреться к животным в ближайшем приюте.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в сети уже находили кота, похожего на Малыша Йоду.
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