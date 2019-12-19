Шоу-бизнес

Остался без крыши над головой: квартиру Киркорова арестовали за долги

Популярный российский певец Филипп Киркоров, задолжавший ранее за коммуналку, может лишиться элитного жилья в центре Москвы.

Таганский суд Москвы вынес решение выставить квартиру Бедросовича на Земляном валу на торги. Стартовая сумма — примерно 72,5 млн гривен. Также продадут и встроенную бытовую технику.

Причиной ареста квартиры, в которой прошло детство Киркорова, стала задолженность поп-короля перед латвийским банком. В 2017 году артист брал кредит на свое шоу. Однако погасить кредит не смог. Причин тому несколько. Говорят, шоу Киркорова не позволило отбить потраченные средства, он прогорел, а проценты капали. В общем банк выставил ему счет около 3 млн евро.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский называет совершенно иные причины задолженности, не зависящие от его подопечного. Банк-кредитор признан банкротом, за подозрения в махинациях его лишили лицензии. Поэтому Филипп и не мог погашать кредит «в воздух».

«Филиппу прислали какие-то счета третьих лиц, чтобы он им отправлял выплаты. Мы его отговорили это делать, поскольку опасно отправлять платежи в никуда. А потом лишённый лицензии банк подал в суд. Киркоров не отрицал, что у него кредит. На сегодняшний день долг составляет 600 тысяч евро плюс проценты, которые, думаю, мы «отобьём»,— цитирует адвоката КП.

Добровинский также заверил, что Киркоров не отказывается от долга, а его квартиру никто не забирал. Якобы решение первой инстанции не вступило в законную силу. Адвокат намерен подавать апелляцию.

Ранее Филипп Киркоров показал свой роскошный особняк на Рублевке в программе Ксении Собчак.

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