Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Деньги

После того как с 1 декабря планово был повышен прожиточный минимум, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий определенным категориям граждан. Обновленные пенсии люди смогут получить уже за декабрь. Правда, выплаты увеличили не всем категориям пенсионеров.

В результате проведенного перерасчета увеличились минимальные и максимальные размеры пенсионных выплат, надбавки за сверхнормативный стаж для неработающих пенсионеров, установлены повышения и доплаты к пенсиям, предусмотренные законодательством, в частности, для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, членов семей погибших военнослужащих, жертв нацистских преследований, лиц с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС и других категорий граждан. Кроме того, выросли доплаты шахтерам, пенсии за особые заслуги перед Украиной. Перерасчет осуществлен в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

В частности, в связи с установлением нового размера прожиточного минимума на одного человека на уровне 2027 гривен в месяц размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличился с 1564 гривен до 1638 гривен. А максимальная пенсия выросла на 740 гривен и теперь составляет 16 тысяч 380 гривен.

Кроме того, по данным Пенсионного фонда, минимальная пенсия шахтеров увеличилась на 222 гривни, минимальная пенсия в случае потери кормильца из числа военнослужащих — на 146 гривен, минимальные выплаты инвалидам войны и участникам боевых действий — на 122—210 гривен, минимальные выплаты инвалидам вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС — на 166—210 гривен, выплаты жертвам нацистских преследований — на 22—37 гривен.

В то же время для отдельных категорий пенсионеров размер пенсионного обеспечения остался без изменений. Это касается лиц, в составе пенсионной выплаты которых отсутствуют составляющие, зависящие от величины прожиточного минимума, к которым относятся, в частности: основной размер пенсии; повышение к пенсиям детям войны; надбавки реабилитированным и членам их семей, которые принудительно переселены; ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС; надбавка на уход и тому подобное.

К таким категориям относятся также пенсионеры, в составе пенсионного обеспечения которых имеются временно установленные доплаты, превышающие сумму повышения пенсии в результате проведенного перерасчета. Не подлежит перерасчету доплата до минимального размера пенсии и надбавка за сверхнормативный стаж для работающих пенсионеров, так как, согласно законодательству, такой перерасчет производится только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

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