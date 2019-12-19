- 22:10 Украина и Россия договорились по газу: окончательное слово — за Зеленским и Путиным
- 21:57 Никакой соли: стало известно, как похудела Алла Пугачева
- 21:34 Еще один национальный рекорд: под Одессой сделали елку из ракушек
- 21:31 В семье больной Заворотнюк новая беда
- 21:30 Для Коломойского нашли ответственную работу на "плюсах"
- 21:00 Без Горького и Подвойского: в Киеве переименовали ряд улиц
- 20:55 Хозяйка надела костюм тираннозавра, чтобы увидеть реакцию своих котов – маскарад привел их в шок
- 20:55 На Софийской площади Киева зажгли главную елку Украины: яркие фото праздника
- 20:41 Рада утвердила штрафы для "кнопкодавов": голосование нардепов будут снимать на видео
- 20:31 «Может оказаться девочка»: Лилия Ребрик намекнула на третью беременность
- 20:22 Рада узаконила реестр для педофилов: что он из себя представляет
- 20:17 В центре Одессы открыли главную городскую елку
Для Коломойского нашли ответственную работу на "плюсах"
Олигарх Игорь Коломойский, который надеется снова вернуть в свою бизнес империю национализированный «ПриватБанк», станет главой наблюдательного совета телеканала «1+1». Об этом сообщили в медиахолдинге «1+1 медиа».
«Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО «ТРК «Студия 1 +1», — сказано в сообщении.
Главой правления «1+1 медиа» и генеральным директором назначена Ярослава Пахольчук. Кроме того, нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко остается почетным президентом «1 + 1 медиа».
Напомним, в медиа империю Коломойского входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «Униан-ТВ», «Бигуди», также информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа «1+1 video» и Высшая школа Media & Production.
Как сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский после вступления в должность не прервал связи с олигархом Коломойским. Самым эффективным коммуникатором является первый помощник главы государства Сергей Шефир. О публичной встрече с бизнесменом Игорем Коломойским Зеленский рассказал на форуме YES.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.