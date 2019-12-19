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Украина

Для Коломойского нашли ответственную работу на "плюсах"

21:30 19 декабря 2019 131
Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Олигарх Игорь Коломойский, который надеется снова вернуть в свою бизнес империю национализированный «ПриватБанк», станет главой наблюдательного совета телеканала «1+1». Об этом сообщили в медиахолдинге «1+1 медиа».

«Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО «ТРК «Студия 1 +1», — сказано в сообщении.

Главой правления «1+1 медиа» и генеральным директором назначена Ярослава Пахольчук. Кроме того, нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко остается почетным президентом «1 + 1 медиа».

Напомним, в медиа империю Коломойского входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «Униан-ТВ», «Бигуди», также информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа «1+1 video» и Высшая школа Media & Production.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский после вступления в должность не прервал связи с олигархом Коломойским. Самым эффективным коммуникатором является первый помощник главы государства Сергей Шефир. О публичной встрече с бизнесменом Игорем Коломойским Зеленский рассказал на форуме YES.

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