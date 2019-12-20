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Немецкие медики назвали 4 метода, которые действительно помогают снижать давление при гипертонии

Метод «никакой соли», который применяет Примадонна российской эстрады Алла Пугачева для похудение, также может быть с успехом использован и для снижения кровяного давления и противостояния гипертонии в целом.

Такой вывод можно сделать из рекомендаций немецких медиков для гипертоников, который опубликовал портал Focus.de.

Помимо «пугачевского» метода немецкие специалисты привели еще три рекомендации, которые действительно могут помочь в снижении давления.

Первый: приправлять травами вместо соли. Насыщенный солью рацион — главный враг гипертоника. Первым правилом питания при высоком кровяном давлении является избегание любой возможности съесть дополнительную соль. При приготовлении пищи, считают эксперты, гипертоникам лучше совсем отказаться от соли, приправляя еду травами и луком.

Второй: следить за своим весом. Избыточный вес является важным фактором риска высокого артериального давления. Исследования показывают, что при его наличии каждый сброшенный килограмм может снизить кровяное давление на 1,5 мм рт. Специалисты напомнили показатели индекса массы здорового тела — между 18,5 и 24,9.

Третий: выполнять упражнения. Для снижения кровяного давления нужно выделять на физические упражнения минимум 150 минут. Рекомендуются бег трусцой, езда на велосипеде, плавание.

Четвертый: избегать стресса. Постоянный стресс может повысить кровяное давление. Старайтесь избегать повседневных стрессов и «отключаться» от дел по вечерам. Для этого подходят специальные упражнения на расслабление или йогу.

Ранее «ФАКТЫ» также приводили рекомендации немецких медиков относительно снижения давления и восстановления работоспособности организма. Так, Томас Лоу, глава отделения психосоматики и психотерапии в Университетской клинике в Регенсбурге, считает, что для этого нужно применять особую технику под названием «4610» — ее эффект может быть столь же действенным, как лекарства.

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