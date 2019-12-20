Дожди и ночные морозы: прогноз погоды на выходные

Украина

После нескольких очень теплых дней, побивших все возможные температурные рекорды, в Украине начнет меняться погода.

Так, уже в пятницу, 20 декабря, по данным Укргидрометцентра, ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

В субботу, 21 декабря, небольшой дождь возможен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Днем в Сумской области термометры покажут плюс 2 градуса, а на юге, а также в Закарпатской и Львовской областях, воздух прогреется до плюс 10. Ночью на востоке и севере страны столбик термометра может опускаться ниже нулевой отметки.

В Киеве температура воздуха опустится до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.

В воскресенье, 22 декабря, дожди накроют всю Украину. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем на востоке страны температура воздуха — до 4 градусов тепла, на юге — до 12, в Крыму — до плюс 14 градусов.

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