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Дожди и ночные морозы: прогноз погоды на выходные
После нескольких очень теплых дней, побивших все возможные температурные рекорды, в Украине начнет меняться погода.
Так, уже в пятницу, 20 декабря, по данным Укргидрометцентра, ожидается небольшое снижение температуры воздуха.
В субботу, 21 декабря, небольшой дождь возможен во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Днем в Сумской области термометры покажут плюс 2 градуса, а на юге, а также в Закарпатской и Львовской областях, воздух прогреется до плюс 10. Ночью на востоке и севере страны столбик термометра может опускаться ниже нулевой отметки.
В Киеве температура воздуха опустится до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.
В воскресенье, 22 декабря, дожди накроют всю Украину. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем на востоке страны температура воздуха — до 4 градусов тепла, на юге — до 12, в Крыму — до плюс 14 градусов.
О том, какой будет погода на Рождество и Новый год, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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