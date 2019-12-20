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Общество и люди

25-летняя украинка получила девять высших образований и установила рекорд

10:16 20 декабря 2019 46
Надежда Яворовенко
Инф. «ФАКТОВ»

Уроженка Винницы Надежда Яворовенко установила национальный рекорд «За наибольшее количество дипломов о высшем образовании». Напомним, близнецы из Полтавы победили на всемирной олимпиаде по быстрому счету.

25-летняя винничанка закончила пять высших учебных заведений в Украине, четыре — во Франции. В День святого Николая, 19 декабря, она защитила свою девятую магистерскую работу, получила степень Master of Business Administration.

Девушка заявила, что училась не ради рекорда, просто ей интересно заниматься наукой, бизнесом и юриспруденцией.

За последние восемь лет Надежда получила высшее образование по таким специальностям, как менеджмент (университет Auvergne I во Франции), управление предприятиями (Ecole Universitaire du Management во Франции), менеджмент организаций (Киевский торгово-экономический университет Украины), менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский торгово-экономический университет Украины), бакалавр права (Национальная академия внутренних дел Украины), магистр права (Национальная академия внутренних дел Украины), переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis — Франция), магистр европейского права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l'Université Nice Sophia Antipolis — Франция).

Как пишет «День», девушка призналась, что самым сложным для нее оказалось досконально выучить французский язык. Но это помогло ей устроиться в юридическую компанию и сейчас она работает во французском Лионе.

Руководитель фирмы гордится, что имеет в штате самую дипломированную украинку.

«Наша землячка Надежда Яворовенко стала самой дипломированной украинкой — достижение зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины. — Именно сегодня Надежда защитила магистерскую работу по бизнес-администрированию и получила свой девятый диплом — думаю, что не последний», — сказал на чествовании землячки городской голова Винницы Сергей Моргунов.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый закон о вузах. В законе, в частности, предусмотрено, что обнаружение плагиата, фабрикации или фальсификации данных в студенческих работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде 9 созыва более 10 нардепов не имеют высшего образования — у 9 законодателей среднее специальное образование, еще четверо со средним общим образованием.

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