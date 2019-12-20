Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции на арест Антоненко перенесли

Украина

На пятницу, 20 декабря, в Киеве были назначены два заседания — адвокаты подали апелляцию на арест двух подозреваемых, проходящих по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: медика Юлии Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко, однако заседание по вопросу Антоненко перенесли.

Как сообщает «Громадское», представители стороны обвинения не пришли в суд, также не было и Андрея Антоненко. «Не привезли, то есть суд даже не имеет возможности рассматривать ходатайства. В связи с чем дело отложили. Мы просили судью рассмотреть как можно быстрее, потому что нарушаются права человека», — сказал адвокат Антоненко Станислав Кулик. Так что апелляцию перенесли на 23 декабря.

А адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош сообщил, что апелляцию на меру пресечения медику рассмотрят судьи Слива, Фрич и Мельник. Накануне он предупредил, что если рассмотрение апелляции будет сорвано, то защита проведет пресс-конференцию в 15:30.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция обнародовала телефонные переговоры Антоненко о «мине», которую нашли в здании, где он проживает с женой и братом.

Эксклюзивное интервью с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко «Мы пока не знаем, кто является заказчиком убийства Шеремета» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Также читайте эксклюзивный материал «Доказательства экспертизы по делу Шеремета противоречат друг другу: журналистское расследование (видео)».

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