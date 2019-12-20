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В центре Киева из окна многоэтажки выпала девушка: фото и видео с места ЧП
Утром в пятницу, 20 декабря, в Киеве на Печерске девушка выпала из окна многоэтажного дома и скончалась на месте от полученных травм. Ранее в столице девочка-подросток погибла, выпрыгнув из окна квартиры на 13-м этаже.
Как сообщает «Информатор», ЧП произошло по адресу улица Коновальца, 36е, что недалеко от университета культуры и искусств.
Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 07:30. Тело девушки обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию. Личность погибшей пока что не установлена. Также не известно, с какого именно этажа она падала.
На общих балконах каждого этажа установлены камеры. Возможно, записи помогут установить, был ли это суицид или несчастный случай.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре студент НТУ «Днепровская политехника» выпал с 9 этажа общежития и остался жив. Парень, рухнувший с почти 30-метровой высоты, упал на крышу припаркованного у здания автомобиля.
Фото с сайта https://kiev.informator.ua.
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