Происшествия

В центре Киева из окна многоэтажки выпала девушка: фото и видео с места ЧП

Утром в пятницу, 20 декабря, в Киеве на Печерске девушка выпала из окна многоэтажного дома и скончалась на месте от полученных травм. Ранее в столице девочка-подросток погибла, выпрыгнув из окна квартиры на 13-м этаже.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло по адресу улица Коновальца, 36е, что недалеко от университета культуры и искусств.

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 07:30. Тело девушки обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию. Личность погибшей пока что не установлена. Также не известно, с какого именно этажа она падала.

На общих балконах каждого этажа установлены камеры. Возможно, записи помогут установить, был ли это суицид или несчастный случай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре студент НТУ «Днепровская политехника» выпал с 9 этажа общежития и остался жив. Парень, рухнувший с почти 30-метровой высоты, упал на крышу припаркованного у здания автомобиля.

Фото с сайта https://kiev.informator.ua.

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