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В Киеве автовор-неудачник попался на горячем (фото)
В четверг, 19 декабря, полицейские задержали в Киеве мужчину, который разбил молотком несколько автомобилей и пытался их ограбить. Ранее автовора заметили в Соломенском районе Киева.
Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел ночью на проспекте Героев Сталинграда. Неизвестный мужчина разбил стекло машины и пытался ее обворовать.
Патрульные обнаружили мужчину на месте происшествия, когда тот копался в автомобиле и подсвечивал себе фонариком. 55-летний вор был пьян и не мог объяснить причины своих действий.
Полицейские обнаружили у него гвоздодер, молоток, отвертку и пассатижи. Обследуя прилегающую территорию, патрульные обнаружили еще одну машину с разбитым стеклом.
Напомним, жертвами автоворов стали народный депутат от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко и бывший парламентарий Владимир Куренной.
«ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харькове автомобильные воры научились вскрывать автомобили с помощью новейших технологий. Подойдя к квартире автолюбителя, они, пользуясь тем, что водители часто оставляют ключи в прихожей, с помощью специальной аппаратуры считывали код разблокировки замка в машине.
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