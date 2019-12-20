23.12 / 23.36 25.64 / 26.02
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве автовор-неудачник попался на горячем (фото)

14:48 20 декабря 2019 81
вор
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 19 декабря, полицейские задержали в Киеве мужчину, который разбил молотком несколько автомобилей и пытался их ограбить. Ранее автовора заметили в Соломенском районе Киева.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел ночью на проспекте Героев Сталинграда. Неизвестный мужчина разбил стекло машины и пытался ее обворовать.

Патрульные обнаружили мужчину на месте происшествия, когда тот копался в автомобиле и подсвечивал себе фонариком. 55-летний вор был пьян и не мог объяснить причины своих действий.

Полицейские обнаружили у него гвоздодер, молоток, отвертку и пассатижи. Обследуя прилегающую территорию, патрульные обнаружили еще одну машину с разбитым стеклом.

Напомним, жертвами автоворов стали народный депутат от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко и бывший парламентарий Владимир Куренной.

«ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харькове автомобильные воры научились вскрывать автомобили с помощью новейших технологий. Подойдя к квартире автолюбителя, они, пользуясь тем, что водители часто оставляют ключи в прихожей, с помощью специальной аппаратуры считывали код разблокировки замка в машине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Пенсия в Украине

Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер