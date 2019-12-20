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Лев осуществит заветную мечту, а Рыбы рискуют допустить роковую ошибку: гороскоп на неделю
ОВЕН. Самое время сейчас проверить свои дипломатические качества. Все зависит от того, насколько быстро сумеете превратить своих противников в союзников. Не перегружайте себя тяжелым физическим трудом, организму требуется отдых.
ТЕЛЕЦ. Имеете хороший шанс проявить собственную оригинальность. Окружающие будут не просто удивлены, а буквально поражены вашими способностями. Проявите выдержку в разговоре с руководством, не пытайтесь доказать кому-либо свою точку зрения.
БЛИЗНЕЦЫ. Достаточно творческий период наступает для вас. Сумеете привести к логическому завершению дело, которое никак не получалось до этого. Смело назначайте встречи деловым партнерам, решайте вопросы финансового характера — все будет получаться наилучшим образом.
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РАК. Борьба с внутренними разногласиями, которые часто портят нам жизнь, окажется весьма эффективной. Так что не тратьте время зря, ведь оно сейчас для вас по-настоящему ценное. Предпраздничные хлопоты не должны отнимать у вас слишком много сил.
ЛЕВ. Большие шансы на осуществление своей мечты появляются в эти последние дни уходящего года. Меняйте свои планы на жизнь, избавляйтесь от старых стереотипов. В настоящее время вы настолько убедительны и привлекательны, что можете ни в чем себе не отказывать.
ДЕВА. Справиться с огромным количеством обязанностей, возложенных на вас, удастся благодаря трудолюбию, решительности и готовности к компромиссу. Множество идей, рождающихся в вашей голове, может подождать до лучших времен.
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ВЕСЫ. Обладая потрясающим чувством юмора, умением вести себя в любой компании, сумеете запросто обезоружить всех, кто настроен к вам критически. Главное для вас сейчас — ни в чем не сомневаться и твердо идти дорогой, которую наметили, тем более, что цель уже видна.
СКОРПИОН. На реализацию того, что вы задумали, сил будет достаточно, так что, скорее всего, не придется прибегать к чьей-либо помощи. Легкость, с которой беретесь за все новое, не оставит равнодушными коллег и знакомых.
СТРЕЛЕЦ. Жизненно важные задачи, которые вам захочется решить немедленно, следует все-таки отложить на потом. Больше сил уделяйте здоровому образу жизни, поработайте над повышением своего образовательного уровня — все это пригодится вам в новом году.
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КОЗЕРОГ. После слова «да» лучшее, что можно придумать, это «нет». Не бойтесь произносить его, когда в этом возникнет необходимость. Поверьте, это придаст вам значимости и уверенности в себе. К подготовке празднования Нового года подойдите со всей ответственностью.
ВОДОЛЕЙ. Чтобы получить желаемое, не обязательно искать тех, кто окажет поддержку. Вы и сами обладаете мощным запасом энергии, знаний и профессионализма, поэтому можете рассчитывать на прекрасный результат.
РЫБЫ. Поверив на слово кому-либо, рискуете допустить ошибку, исправить которую окажется потом достаточно сложно. Время, которое освободиться у вас, желательно посвятить поиску необходимой в работе информации — это залог ваших успехов.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!