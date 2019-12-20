23.08 / 23.41 25.50 / 25.80
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Лев осуществит заветную мечту, а Рыбы рискуют допустить роковую ошибку: гороскоп на неделю

7:46 23 декабря 2019 1915
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Самое время сейчас проверить свои дипломатические качества. Все зависит от того, насколько быстро сумеете превратить своих противников в союзников. Не перегружайте себя тяжелым физическим трудом, организму требуется отдых.

ТЕЛЕЦ. Имеете хороший шанс проявить собственную оригинальность. Окружающие будут не просто удивлены, а буквально поражены вашими способностями. Проявите выдержку в разговоре с руководством, не пытайтесь доказать кому-либо свою точку зрения.

БЛИЗНЕЦЫ. Достаточно творческий период наступает для вас. Сумеете привести к логическому завершению дело, которое никак не получалось до этого. Смело назначайте встречи деловым партнерам, решайте вопросы финансового характера — все будет получаться наилучшим образом.

Читайте также: Страсть и большие деньги: гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака

РАК. Борьба с внутренними разногласиями, которые часто портят нам жизнь, окажется весьма эффективной. Так что не тратьте время зря, ведь оно сейчас для вас по-настоящему ценное. Предпраздничные хлопоты не должны отнимать у вас слишком много сил.

ЛЕВ. Большие шансы на осуществление своей мечты появляются в эти последние дни уходящего года. Меняйте свои планы на жизнь, избавляйтесь от старых стереотипов. В настоящее время вы настолько убедительны и привлекательны, что можете ни в чем себе не отказывать.

ДЕВА. Справиться с огромным количеством обязанностей, возложенных на вас, удастся благодаря трудолюбию, решительности и готовности к компромиссу. Множество идей, рождающихся в вашей голове, может подождать до лучших времен.

Читайте также: Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

ВЕСЫ. Обладая потрясающим чувством юмора, умением вести себя в любой компании, сумеете запросто обезоружить всех, кто настроен к вам критически. Главное для вас сейчас — ни в чем не сомневаться и твердо идти дорогой, которую наметили, тем более, что цель уже видна.

СКОРПИОН. На реализацию того, что вы задумали, сил будет достаточно, так что, скорее всего, не придется прибегать к чьей-либо помощи. Легкость, с которой беретесь за все новое, не оставит равнодушными коллег и знакомых.

СТРЕЛЕЦ. Жизненно важные задачи, которые вам захочется решить немедленно, следует все-таки отложить на потом. Больше сил уделяйте здоровому образу жизни, поработайте над повышением своего образовательного уровня — все это пригодится вам в новом году.

Читайте также: Могут рвать и метать: названы самые злые знаки зодиака

КОЗЕРОГ. После слова «да» лучшее, что можно придумать, это «нет». Не бойтесь произносить его, когда в этом возникнет необходимость. Поверьте, это придаст вам значимости и уверенности в себе. К подготовке празднования Нового года подойдите со всей ответственностью.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы получить желаемое, не обязательно искать тех, кто окажет поддержку. Вы и сами обладаете мощным запасом энергии, знаний и профессионализма, поэтому можете рассчитывать на прекрасный результат.

РЫБЫ. Поверив на слово кому-либо, рискуете допустить ошибку, исправить которую окажется потом достаточно сложно. Время, которое освободиться у вас, желательно посвятить поиску необходимой в работе информации — это залог ваших успехов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о благоприятных и опасных датах декабря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

холод

Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер