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Украина

Дело Шеремета: в Киеве проходит акция в поддержку задержанных (фото, видео)

16:03 22 декабря 2019 20
Майдан Независимости
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева проходит акция в поддержку подозреваемых по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Об этом написал в Facebook известный волонтер Мирослав Гай.

«Стоит понять, что в том черном беспорядке в котором сейчас страна, перед лицом пропасти и войны, борьба за справедливость и своих — единственный способ найти точку опоры, единственный шанс на спасение Украины», — написал он.

Многие участники акции призывают в соцсетях присоединиться к ним.

«Не так много людей, которым ценная презумпция невиновности. или кому не лень выйти в выходной на концерт, неполитический кстати — никаких флагов. Просто за свободу. За право человека НЕ быть арестованным бездоказательно. Можно понять, почему у нас были репрессии 30-х годов — потому что сначала видимо тоже у всех были свои дела, или они думали — ну если арестовали, значит есть за что», — написала одна из участниц акции в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», на прошлой неделе в украинском обществе случился очередной раскол. На сей раз линия водораздела пролегла между теми, кто безоговорочно поверил в предъявленные полицией доказательства вины подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, и теми, кто считает их абсолютно неубедительными. «Шито белыми нитками», «сплошные подтасовки и нестыковки», «обвинения смехотворны», — возмущаются в соцсетях фронтовики, волонтеры, медики, знающие фигурантов дела лично.

Более подробно о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета читайте в материале «ФАКТОВ»: Мы пока не знаем, кто является заказчиком убийства Шеремета, — Антон Геращенко (видео).

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