Украина

В Киеве прошел первый новогодний парад: опубликовано яркое видео

В воскресенье, 22 декабря, в столице Украины прошло театрализованное костюмированное шествие — Borjomi New Year Parade. В связи с этим в столице был запрещен проезд по некоторым центральным улицам.

Мультипликационные и сказочные герои стартовали у парка им. Тараса Шевченко, прошли мимо Театра оперы и балета и остановились на Софийской площади.

В параде приняли участие около 300 персонажей: эльфы, жонглеры, ходулисты, оркестр.



После завершения мероприятия будет определен лучший новогодний костюм.



Видео на YouTube канале опубликовало издание «Громадське».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 декабря на Софийской площади Киева официально открыли главную елку Украины. На Софийской и Контрактовой площадях столицы уже открыты зимние городки. На Певческом поле проходит фестиваль китайских фонарей, а в парке имени Тараса Шевченко работает каток.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter