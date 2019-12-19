Церемония открытия в Киеве главной новогодней елки Украины: онлайн-трансляция

Украина

В День Святого Николая, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади в Киеве состоится официальное открытие главной елки Украины.

Как сообщили в КГГА, в это же время лесные красавицы зажгут во всех районах столицы.

Зрителей также ожидают праздничные действа. В частности, в 18:00 состоится встреча со Святым Николаем и карнавальное шествие, концерт с оркестром НАОНИ.

Сама церемония зажжения назначена на 19:00.

После того, как все полюбуются главной новогодней елкой страны, в 19:45 состоится выступление украинской группы «Друга Ріка».

Высота главной елки Украины достигает более 20 метров и на ее сооружение пошло 400 сосен. А для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд.

Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд и главные герои сказки о Щелкунчике.

Трансляция начнется за несколько минут до начала церемонии.

Отметим, на Контрактовой площади, где разместится резиденция святого Николая, елка пониже главной, хотя тоже собрана из отдельных сосен, только убрана в этническом стиле.

Напомним, на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве уже открыты зимние городки — новогодняя программа официально вступила в силу 14 декабря.

До 14 января на Певческом поле проходит фестиваль китайских фонарей, в парке имени Тараса Шевченко работает каток.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на время праздников вводятся некоторые ограничения для транспорта.

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