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Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала сеть фото с сыном
Украинская певица Ирина Билык, которая недавно похоронила отца, опубликовала в Instagram фото с сыном, которое сопроводила проникновенным постом о семейных ценностях и родительской любви.
«Семейные ценности — не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь».
«А что вы вкладываете в понятие „Семейные ценности“? Какие традиции существуют в вашей семье?», — поинтересовалась певица.
Подписчики Билык прокомментировали трогательное и красивое фото, отметив, что ребенок очаровательный.
Ранее Билык сообщила о гибели своего крестника, которого вместо его отца расстрелял киллер в центре Киева.
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