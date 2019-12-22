Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала сеть фото с сыном

Шоу-бизнес

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно похоронила отца, опубликовала в Instagram фото с сыном, которое сопроводила проникновенным постом о семейных ценностях и родительской любви.

«Семейные ценности — не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь».

«А что вы вкладываете в понятие „Семейные ценности“? Какие традиции существуют в вашей семье?», — поинтересовалась певица.

Подписчики Билык прокомментировали трогательное и красивое фото, отметив, что ребенок очаровательный.

Ранее Билык сообщила о гибели своего крестника, которого вместо его отца расстрелял киллер в центре Киева.

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