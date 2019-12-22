23.08 / 23.30 25.54 / 25.91
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала сеть фото с сыном

19:03 22 декабря 2019 541
Билык
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно похоронила отца, опубликовала в Instagram фото с сыном, которое сопроводила проникновенным постом о семейных ценностях и родительской любви.

«Семейные ценности — не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь».

«А что вы вкладываете в понятие „Семейные ценности“? Какие традиции существуют в вашей семье?», — поинтересовалась певица.

Подписчики Билык прокомментировали трогательное и красивое фото, отметив, что ребенок очаровательный.

Ранее Билык сообщила о гибели своего крестника, которого вместо его отца расстрелял киллер в центре Киева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

холод

Идет похолодание: синоптики предупредили о перемене погоды в ближайшие дни

Герцег и Меладзе

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Пенсионер

В Украине стартует верификация всех социальных выплат: что нужно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер