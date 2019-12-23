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Украина

Облава на игорный бизнес продолжается: под Киевом закрыто еще 17 заведений

2:55 23 декабря 2019 12
Облава на игорный бизнес
Инф. «ФАКТОВ»

Продолжая выполнять постановление Кабмина о запрете игорного бизнеса под видом гослотерей, Нацполиция проводит масштабные комплексные «отработки».

В частности, в Киевской области за сутки полицейские пресекли деятельность 17 игорных заведений.

«Лотерейный бизнес» обнаружен и ликвидирован в г. Бровары, Борисполь, Ирпень, пгт Барышевка, Гостомель, Глеваха и других населенных пунктах.

При этом правоохранители изъяли почти 400 единиц компьютерного и телекоммуникационного оборудования, которое направили на проведение соответствующих экспертиз. По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 203−2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Начаты досудебные расследования.

Напомним, что 19 декабря Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. 20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. По данным правоохранителей, в государстве по состоянию на 20 декабря работали около 5 тыс. 300 игорных заведений, в том числе букмекерские конторы, казино и тому подобное. Согласно постановлению правительства и поручению министра внутренних дел, Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу, создано более 700 мобильных групп.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 20 декабря, сотрудники СБУ совместно с Госбюро расследований и прокуратурой «накрыла» 43 подпольных игорных заведений в шести областях, которые действовали под «крышей» правоохранителей.

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