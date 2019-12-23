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Здоровье и медицина

Какой алкоголь пить на Новый год: диетолог дала важный совет

8:41 23 декабря 2019 85
бокалы с шампанским
Инф. «ФАКТОВ»

Готовя новогодний стол, хозяйкам стоит избирательно подойти к выбору алкогольных напитков. Предпочтение стоит отдать не количеству, а качеству алкоголя. Хороший напиток доставит удовольствие и не навредит здоровью. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала один из самых известных украинских диетологов Светлана Фус.

Диетолог напомнила, что алкоголь достаточно калориен. И тем, кто не хочет набрать лишний вес, стоит об этом помнить. Как врач она рекомендует не пить.

«Но если уж без этого не обойтись, то лучше выбрать качественный напиток и выпить, скажем, один бокал или рюмку. Я выпиваю бокал шампанского — и все прекрасно!», — отметила Фус.

По ее словам, многое зависит от возраста. Люди помоложе употребляют больше алкоголя, в более зрелом возрасте появляется достаточно осознанное отношение к алкоголю.

«Мы выпиваем столько, сколько хочется. Но это уже уровень культуры», — считает диетолог.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об интервальной диете, которая позволяет худеть, не отказываясь от любимых продуктов. А также делились секретами приготовления популярных зимних напитков от ведущей проекта «Ревизор» Юлии Панковой.

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