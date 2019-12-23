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К Киевскому апелляционному суду стянули спецназ: что происходит
К Киевскому апелляционному суду направили спецназовцев. Бойцы в полном оснащении направляются к зданию суда, где вскоре будут рассматривать апелляцию о взятии под стражу Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета.
Спецпризначенців стягують до Київського апеляційного суду незабаром там розглядатимуть апеляцію щодо взяття під варту Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета pic.twitter.com/ceZ4PMjL80— hromadske (@HromadskeUA) December 23, 2019
Спецназовцы расположились у входа, куда привезут обвиняемого и где будет находится группа поддержки музыканта.
Напомним, музыкант Андрей Антоненко (творческий псевдоним Riffmaster) участвовал в боевых действиях на Донбассе. Он сержант Сил специальных операций ВСУ и автор их неофициального гимна «Тихо пришел, тихо ушел».
Печерский суд Киева арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года.
По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Юлию Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь и других людей. В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким распределением функций, а Антоненко был ее руководителем. Сам Антоненко утверждает, что в день гибели Шеремета был в бане в Ворзеле (Киевская область) и искал помещение для концерта.
Как сообщали «ФАКТЫ», журналисты программы «СлідствоІнфо», которые проводили самостоятельное расследование убийства Шеремета, опубликовали данные еще одной экспертизы, о которой не было сказано на брифинге МВД. Эта портретная экспертиза в отношении подозреваемого Андрея Антоненко не смогла идентифицировать его и мужчину, который был с женщиной во время закладывания взрывчатки, как одного человека.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?