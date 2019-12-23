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Украина

К Киевскому апелляционному суду стянули спецназ: что происходит

13:16 23 декабря 2019 188
спецназ
Инф. «ФАКТОВ»

К Киевскому апелляционному суду направили спецназовцев. Бойцы в полном оснащении направляются к зданию суда, где вскоре будут рассматривать апелляцию о взятии под стражу Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета.

Спецназовцы расположились у входа, куда привезут обвиняемого и где будет находится группа поддержки музыканта.

Напомним, музыкант Андрей Антоненко (творческий псевдоним Riffmaster) участвовал в боевых действиях на Донбассе. Он сержант Сил специальных операций ВСУ и автор их неофициального гимна «Тихо пришел, тихо ушел».

Печерский суд Киева арестовал Антоненко до 8 февраля 2020 года.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Юлию Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь и других людей. В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким распределением функций, а Антоненко был ее руководителем. Сам Антоненко утверждает, что в день гибели Шеремета был в бане в Ворзеле (Киевская область) и искал помещение для концерта.

Как сообщали «ФАКТЫ», журналисты программы «СлідствоІнфо», которые проводили самостоятельное расследование убийства Шеремета, опубликовали данные еще одной экспертизы, о которой не было сказано на брифинге МВД. Эта портретная экспертиза в отношении подозреваемого Андрея Антоненко не смогла идентифицировать его и мужчину, который был с женщиной во время закладывания взрывчатки, как одного человека.

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