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Заразительная хохотушка: годовалая дочь Лазарева умилила сеть (видео)
Популярный певец Сергей Лазарев, который год скрывал рождение дочери, больше не прячет девочку от публики. Звездный отец много гастролирует, но каждую свободную минуту проводит с 5-летним сыном Никитой и годовалой Аней. Очередной выходной Лазарев провел с детьми и поделился умилительным видео, на котором Никита прыгает на диване, а Аня заразительно смеется на руках у папы.
«Заслуженный выходной», — лаконично написал Лазарев под видео.
Подписчики, среди которых и звездные друзья, засыпали Сергея комментариями с комплиментами.
«Какие радостные, аж я заулыбалась», «Какие славные», «Это счастье! Какое же это счастье», «Аааааа, невероятно мило», «Милота! Удачных вам выходных», — пишут под видео.
Напомним, дети Лазарева появились на свет с помощью суррогатной матери. Рождение сына певец скрывал два с половиной года. Дочь показал только через год после ее рождения. Говорят, девочку Сергею выносила его близкая подруга Дарья Белодедова.
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