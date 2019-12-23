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Советский герб останется: глава Института нацпамяти объяснил, почему невозможно «декоммунизировать» «Родину-Мать»
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал о технических проблемах с демонтажем герба СССР с монументальной скульптуры «Родина-Мать», установленной в Киеве. Ранее сообщалось, что в Харькове отменили переименование проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова.
Как сообщает «Обозреватель», во время своей первой пресс-конференции Антон Дробович объяснил, что в Институте электросварки им. Патона есть решение по демонтажу, но оно очень дорогостоящее.
«Мы, конечно, обратимся с соответствующей инициативой в Министерство культуры, чтобы в следующем году заложить это в государственный бюджет, но предварительно посоветуемся с гражданами, готовы ли они заплатить за это из своих налогов», — сказал Дробович.
Проблема, по словам Дробовича, также в том, что, если срезать герб то, скульптура может нагнуться.
Кроме того, Дробович прокомментировал, почему в Киеве не может быть снесен памятник генералу Николаю Ватутину. Об этом сообщает Укринформ.
«Это не просто памятник Ватутину, это могила Ватутина. Памятник не может быть демонтирован», — заявил он.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд признал законным переименование столичного проспекта Ватутина в Шухевича.
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