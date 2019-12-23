Символом Рождества в Украине издревле был дидух — сноп пшеницы: как их правильно делать

Общество и люди

С незапамятных времен в Украине на Святой вечер принято ставить в хате на почетном месте дидух (сноп пшеницы или ржи). В народе существует предание: в гроте, где родился Иисус Христос, было прохладно, и Иосиф (муж Девы Марии) закрыл пучками соломы щели, через которые проникал воздух с улицы. Этим и объясняется то, что дидух стал символом Рождества. Культ дидуха зародился еще в языческие времена: крестьяне заносили в хаты последние снопы пшеницы, ржи или овса, собранные на своем поле, украшали их. Эти снопы и в минувшие века, и сейчас являются оберегами, с ними отождествляют богатство и плодородие земли. Читайте также: Как украинцы отмечали Святвечер и рождественские праздники и в какие приметы они верили

— Мы с моим сыном Иваном делаем дидухи на заказ, — говорит заслуженный мастер народного творчества Украины Мария Кравчук из села Туличев Турийского района Волынской области. — Небольшое поле, площадью около десяти соток, я выделила для выращивания ржи, пшеницы, ячменя, овса, льна и цветов, которые идут на изготовление дидухов. В начале июня, когда над полем висит опьяняющий медовый запах цветения злаков (наш агроном называет его ароматом любви), мы приступаем к косьбе.

Дидухи, которые делают Мария и Иван Кравчук, напоминают рождественские елки

— Ведь для нас важно, чтобы в колосках не успело завязаться зерно, — поясняет столь раннюю уборку «урожая» сын Марии Васильевны Иван. — Если колоски, из которых сделан дидух, пустые, то мышам и другим вредителям этот оберег неинтересен. Он может хоть десять лет целехоньким простоять в сельской хате. Используем в работе несколько видов злаковых, но больше всего — стебли ржи. Дидухи, которые мы с мамой делаем, по виду напоминают рождественские елки. Украшаем их цветами (различными сортами зверобоя и мака), на верхушке размещаем либо ангелов-хранителей, либо Вифлеемскую звезду.

Признаться, я, как тот сапожник без сапог, делаю дидухи для других людей, а для своей семьи символ Рождества сплести не успеваю (улыбается). Жена по-доброму журит меня за это.

Иван Кравчук: «Я, как тот сапожник без сапог, делаю дидухи для других людей, а для своей семьи символ Рождества сплести не успеваю»

— Кстати, удовлетворить спрос непросто, поэтому сразу после того, как заканчивается Рождество, начинаем делать дидухи для Святого вечера следующего года, — замечает Мария Кравчук. — На этот раз одна крупная фирма заказала нам 250 дидухов — для подарков деловым партнерам. Заказы поступают не только из Украины, но и из США, Канады, Германии, Италии, Португалии — отовсюду, где есть наша диаспора. Однажды при доставке одной из наших работ за рубеж возникли нешуточные проблемы: молодые люди везли дидуха в Беларусь в качестве подарка. На границе их задержали из-за того, что подарок был украшен маками. Правоохранители даже завели уголовное дело. Но экспертиза подтвердила, что мак не содержал наркотических веществ.

У меня двое сыновей. По моим стопам пошел старший Иван. Хотя было время, когда он не хотел становиться народным мастером. Окончил филологический факультет Волынского национального университета имени Леси Украинки. На зарплату учителя содержать семью трудно, поэтому он стал мне помогать, и у него появился вкус к нашему замечательному искусству. Сейчас сын живет со своей семьей во Львовской области в городе Червонограде, но продолжает работать со мной — расстояние, которое нас разделяет, этому не помеха. К тому же Ваня часто приезжает ко мне на Волынь — помогает убирать урожай зерновых и поплести на пару со мной дидухи. У меня хата большая, для работы я выделила две комнаты.

Мария Кравчук: «Удовлетворить спрос непросто, поэтому сразу после того, как заканчивается Рождество, мы начинаем делать дидухи для Святого вечера следующего года»

— А я живу в Червонограде в двухкомнатной квартире, — говорит Иван. — Жена занимается домом и детьми, а я работаю в мастерской, которую оборудовал на утепленном балконе. Места мне вполне хватает. Тружусь там круглый год.

— Дети вам помогают?

— Не мешают, и на этом спасибо. Я обучил их технике плетения, но по своему детству помню, как мне не хотелось подолгу корпеть за столом, сплетая солому, — детям это занятие кажется очень скучным. Вот я и не заставляю ребят помогать мне.

— Знаете, много лет назад, когда я окончила во Львове училище декоративно-прикладного искусства, обстоятельства сложились так, что уехала со своим дипломом в село, — продолжает Мария Васильевна. — Но я не теряла веры в то, что и здесь смогу заниматься творчеством. Надежду на это давал пример народной художницы Марии Примаченко, которая жила в Киевской области в селе Болотня. О ней знает весь мир. Мне удалось добиться признания: я представляла украинское народное искусство на различных фестивалях и выставках в 14 странах мира, в том числе в Японии.

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Фото со страницы Марии Кравчук в Facebook



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