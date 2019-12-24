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Бетонные перекрытия в несколько рядов: бойцы ВСУ раскопали тайный бункер боевиков (видео)
На Светлодарской дуге, где боевики постоянно обстреливают позиции украинских воинов, бойцы ВСУ раскопали тайный бункер боевиков.
Его нашли случайно, когда укрепляли собственные фортификационные сооружения, говорится в сюжете ТСН.
«Находку» показал военнослужащий «Француз».
«На Светлодарке в последнее время боевики довольно часто и прицельно стреляют их пулеметов и минометов. О Минских соглашениях наши военные знают, а с той стороны явно нет. На брустверах перед окопами ни одного целого мешка — все простреленные. Враг не далеко, а его укрепления напротив наших видно невооруженным глазом», — рассказывает украинский военнослужащий.
Из видео понятно, что враг основательно пытался укрепить позиции: бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры в середине, где жили наемники.
К счастью, теперь этот глубинный бункер спасает жизни нашим солдатам во время тяжелых обстрелов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на укрепления, постоянные обстрелы российскими наемниками позиций украинских бойцов в зоне Операции объединенных сил стали причиной того, что с начала 2019 года боевые потери ВСУ на Донбассе составили 97 погибших.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!