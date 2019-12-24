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Супруг британской королевы Елизаветы принц Филипп все же проведет Рождество вместе с семьей. 98-летний герцог Эдинбургский, который провел четыре ночи в лондонской больнице короля Эдуарда VII, покинул лечебное заведение утром 24 декабря. Момент, когда Филипп выходил из больницы и садился в машину, чтобы ехать в Сандрингем, попал на видео. Фанаты королевской семьи обратили внимание на то, что супруг Ее Величества выглядит больным и слабым.

Ранее сообщалось, что принц Филипп был госпитализирован утром 20 декабря. По официальным данным это была просто «мера предосторожности», и что принц по совету врача пройдет плановое обследование в связи с проблемами со здоровьем, которые были выявлены у него ранее.

Между тем СМИ писали, что герцога Эдинбургского доставили в столицу на вертолете. Он в течение нескольких недель боролся заболеванием, напоминающим по симптомам грипп. К тому же он упал незадолго до госпитализации.

NEW: Here is the video from our cameras of 98 year old Prince Philip leaving King Edward VII hospital in central London after his treatment. He was admitted on Friday. Hes now expected to join The Queen and the rest of his family for Christmas at Sandringham. pic.twitter.com/j8s2tStFCg — Chris Ship (@chrisshipitv) December 24, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри показали свою рождественскую открытку.

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