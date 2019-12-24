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Выглядит слабым и больным: муж королевы Елизаветы покинул больницу — момент его выхода попал на видео

12:06 24 декабря 2019 240
Принц Филипп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Супруг британской королевы Елизаветы принц Филипп все же проведет Рождество вместе с семьей. 98-летний герцог Эдинбургский, который провел четыре ночи в лондонской больнице короля Эдуарда VII, покинул лечебное заведение утром 24 декабря. Момент, когда Филипп выходил из больницы и садился в машину, чтобы ехать в Сандрингем, попал на видео. Фанаты королевской семьи обратили внимание на то, что супруг Ее Величества выглядит больным и слабым.

Ранее сообщалось, что принц Филипп был госпитализирован утром 20 декабря. По официальным данным это была просто «мера предосторожности», и что принц по совету врача пройдет плановое обследование в связи с проблемами со здоровьем, которые были выявлены у него ранее.

Между тем СМИ писали, что герцога Эдинбургского доставили в столицу на вертолете. Он в течение нескольких недель боролся заболеванием, напоминающим по симптомам грипп. К тому же он упал незадолго до госпитализации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри показали свою рождественскую открытку.

Читайте также: Как празднует Рождество королева Елизавета II и ее семья.

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