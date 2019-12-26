22.91 / 23.24 25.30 / 25.76
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Принц Эндрю и его дочери-принцессы удивили публику новогодней открыткой с изображением собачьего зада (фото)

10:14 26 декабря 2019 382
Зад собаки с открытки
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Средний сын королевы Елизаветы принц Эндрю, для которого уходящий год выдался непростым, опубликовал собственную рождественско-новогоднюю открытку, которую подписали он сам, его бывшая жена, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон (супруги, несмотря на давний развод, находятся в отличных отношениях), их дочери-принцессы Беатрис и Евгения, а также муж Евгении Джек Бруксбэнк.

Необычный дизайн открытки удивил и умилил фанатов королевской семьи. На ней размещено фото одного из очаровательных норфолк-терьеров, принадлежащих Йоркам. Высматривающая что-то в кустах собака изображена пушистым задом к публике. Под фото стоит подпись: «Попрощайтесь с 2019 годом». На второй половине открытки — фото пейзажа и уходящей вдаль дороги (предполагается, что оно сделано в окрестностях шотландской резиденции королевы — замка Балморал). «Мы смотрим на дорогу впереди», — подписан этот снимок.

На карточке также напечатано: «Мы единодушно благодарны за вашу поддержку и доброту, Спасибо».

Фанаты сочли это намеком на то, что принц и его семья хотят оставить все неприятности в уходящем году и надеются на лучшее будущее. А также подчеркивают свою солидарность друг с другом.

Эндрю с бывшей женой и дочерьми

В ноябре Эндрю пришлось сложить с себя все королевские полномочия — после скандального интервью, в котором он неуклюже пытался оправдать свои отношения с педофилом Джеффри Эпштейном и опровергнуть обвинения в том, что он занимался сексом с несовершеннолетними.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Эндрю не решился присоединиться к членам своей семьи во время традиционного рождественского выхода королевы и ее родных в церковь. Он остался дома вместе со своим отцом принцем Филиппом, который накануне выписался из больницы.

Читайте также: Дворец опубликовал видео, в котором принцы Джордж, Уильям и Чарльз готовят рождественские пудинги.

Читайте также: Стало известно, где встретили Рождество Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Пенсия в Украине

Можно и в 50 лет: в ПФУ разъяснили порядок выхода на пенсию одной из категорий пенсионеров

Сериал Сваты

На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер