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Принц Эндрю и его дочери-принцессы удивили публику новогодней открыткой с изображением собачьего зада (фото)
Средний сын королевы Елизаветы принц Эндрю, для которого уходящий год выдался непростым, опубликовал собственную рождественско-новогоднюю открытку, которую подписали он сам, его бывшая жена, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон (супруги, несмотря на давний развод, находятся в отличных отношениях), их дочери-принцессы Беатрис и Евгения, а также муж Евгении Джек Бруксбэнк.
Необычный дизайн открытки удивил и умилил фанатов королевской семьи. На ней размещено фото одного из очаровательных норфолк-терьеров, принадлежащих Йоркам. Высматривающая что-то в кустах собака изображена пушистым задом к публике. Под фото стоит подпись: «Попрощайтесь с 2019 годом». На второй половине открытки — фото пейзажа и уходящей вдаль дороги (предполагается, что оно сделано в окрестностях шотландской резиденции королевы — замка Балморал). «Мы смотрим на дорогу впереди», — подписан этот снимок.
На карточке также напечатано: «Мы единодушно благодарны за вашу поддержку и доброту, Спасибо».
Фанаты сочли это намеком на то, что принц и его семья хотят оставить все неприятности в уходящем году и надеются на лучшее будущее. А также подчеркивают свою солидарность друг с другом.
В ноябре Эндрю пришлось сложить с себя все королевские полномочия — после скандального интервью, в котором он неуклюже пытался оправдать свои отношения с педофилом Джеффри Эпштейном и опровергнуть обвинения в том, что он занимался сексом с несовершеннолетними.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Эндрю не решился присоединиться к членам своей семьи во время традиционного рождественского выхода королевы и ее родных в церковь. Он остался дома вместе со своим отцом принцем Филиппом, который накануне выписался из больницы.
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Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!