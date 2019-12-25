Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили своих фанатов с Рождеством, опубликовав новую семейную фотографию в соцсетях Twitter и Instagram. На милом черно-белом снимке Уильям целует своего младшего сына принц Луи, четырехлетняя принцесса Шарлотта стоит рядом, а шестилетний принц Джордж сидит в кресле.

Кейт Миддлтон в кадре отсутствует, поскольку именно она является автором фото, которое, как сообщается, было сделано в Норфолке ранее в этом году.

Герцогиня Кембриджская всерьез увлекается фотографией и уже не впервые делает фотопортреты своих детей. Она начала эту традицию в 2015 году, когда сама сделала первый официальный потрет Шарлотты, решив не нанимать профессионального фотографа. Не так давно она была назначена патроном Королевского фотографического общества.

Ранее была опубликована рождественская открытка Кембриджей, на которой они изображены все впятером. Свою рождественскую открытку с сыном Арчи опубликовали также Меган Маркл и принц Гарри.

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