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С Арчи в главной роли: Меган Маркл и принц Гарри показали свою рождественскую открытку (фото)

6:04 24 декабря 2019 43
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вслед за семейством Кембриджей свою рождественскую открытку показали Меган Маркл и принц Гарри. Герцог и герцогиня Сассекские, которые сейчас отдыхают в Канаде, где и намерены встретить Рождество вместе с матерью Меган Дорией Рэгленд, позируют на фоне рождественской елки, а на переднем плане — их семимесячный сын Арчи, который, стоя на четвереньках, смотрит прямо в камеру. На открытке написано: «Веселого Рождества и счастливого Нового Года от нашей семье вашей».

В отличие от прочих членов семьи, поздравительная открытка Сассексов в этом году существует только в электронном виде — в формате GIF, с поблескивающими лампочками. Как сообщил источник изданию The Mirror, Гарри и Меган, заботясь об окружающей среде, не хотят переводить бумагу.

Открытка была опубликована на сайте организации The Queen's Commonwealth Trust, президентом которой является Гарри, а вице-президентом — Меган.



Ранее свою открытку опубликовали также принц Чарльз и его супруга Камилла. На фото, сделанном во время их визита на Кубу, они вдвоем едут в винтажном автомобиле.


Между тем в Великобритании раздаются призывы в адрес Гарри и Меган прервать свой отпуск и вернуться домой — в связи с ухудшившимся состоянием здоровья дедушки Гарри — принца Филиппа, который все еще остается в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Джордж вместе с отцом, дедом и прабабушкой-королевой готовил рождественский пудинг.

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