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Шоу-бизнес

«Джаз на Рождество»: киевлянам приготовили уникальный концерт

18:42 24 декабря 2019 88
«Джаз на Рождество»
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Рождество всегда ассоциируется с чудесами. Ждут они и киевлян и гостей украинской столицы. 27 декабря в столичном Доме актера состоится концерт «Джаз на Рождество», где прозвучат популярные хиты из репертуара великих исполнителей ХХ века — Поля Робсона, Фрэнка Синатры и Рэя Чарльза, посвященные Рождеству и Новому году.

— Это будет настоящий семейный праздник, — говорит организатор концерта, художественный руководитель Киевского театра поэзии и песни Семен Рубчинский. — Хиты легендарных музыкантов прозвучат в исполнении мощного баса, солиста Киевской оперы Павла Денисенко в сопровождении джазбенда. Программа будет потрясающе интересной.

— Рэй Чарльз — легенда из легенд. Ослепший музыкант выступал на инаугурациях Рональда Рейгана, Билла Клинтона…

— Родился Рэй Чарльз в очень бедной семье, которую отец оставил, когда мальчик был еще слишком мал. В пятилетнем возрасте Рэй стал свидетелем страшной трагедии. У него на глазах утонул младший брат. Рэй хотел его спасти, но не удалось. После пережитого потрясения ребенок начал слепнуть и в семь лет полностью потерял зрение. Кто бы мог подумать, что из этого мальчика, которому судьба нанесла столько ударов, вырастет всемирно известный певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул, а судьба отдаст ему долги премиями Грэмми и звездой на голливудской Аллее славы. Не чудо ли это?

Рэй Чарльз

Знаменитый музыкант не раз думал об этом и старался творить чудеса для других. Он выделил миллион долларов для создания фонда помощи глухим и открыл специальную клинику для больных с нарушением слуха. Не баловала судьба и Фрэнка Синатру. Но и он, несмотря на трудности, стал счастливым обладателем девяти премий Грэмми.

Фрэнк Синатра

— Уникальной личностью был и Поль Робсон. Он слыл полиглотом, говорил и исполнял песни более чем на 20 языках.

— Да, это так. К слову, среди его друзей и поклонников были Альберт Эйнштейн, Джавахарлал Неру, Сергей Эйзенштейн, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Элеонора Рузвельт… И это тоже говорит о многом.

Поль Робсон

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