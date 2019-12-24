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МВД хочет ужесточить наказание за ДТП с пешеходами и велосипедистами: что предлагают
Министерство внутренних дел Украины подготовило законопроекты, которые ужесточают наказания водителей за наезды на людей, приведшие к травмированию либо гибели. Ранее сообщалось, что теперь водители смогут потребовать компенсацию у пешеходов, которые стали виновниками ДТП.
УНИАН сообщает, что заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко при общении на митинге с велосипедистами обратил внимание министерства на недостаточную безопасность на дорогах.
«Сейчас МВД разработало ряд законопроектов, которые будут внесены еще до конца года в Верховную Раду. Там предусмотрено, первое: обязательность использования светоотражающих элементов пешеходами и другими участниками движения, во-вторых предусмотрено повышение ответственности для лиц, совершающих наезды, которые заканчиваются травмами и гибелью. Кроме того, мы будем повышать ответственность для того, чтобы выход на свободу для тех, кто совершил наезд на пешеходов, или совершил ДТП со смертельным исходом, был не с половины отсиженного срока, а минимум через 2/3», — заявил Геращенко.
Ранее сообщалось, что в Харькове авто насмерть сбило двух пешеходов на переходе.
Фото: 5 542.com.ua
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