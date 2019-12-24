22.90 / 23.22 25.29 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ани Лорак примерила платье невесты (фото)

20:59 24 декабря 2019 201
Ани Лорак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая в этом году развелась с отцом своего ребенка Муратом Налчаджиоглу, примерила белое платье. Поклонники певицы подозревают, что она так намекает на скорую свадьбу.

На фото, которое Ани Лорак опубликовала в Instagram, она — в белом жаккардовом платье с открытыми плечами и пышными рукавами.

«С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?», — подписала она фото.

Лорак

Кстати, платье для Ани Лорак создала украинский дизайнер Екатерина Рутман (Kateryna Rutman). Это не первый наряд Kateryna Rutman, который демонстрирует певица.

Ранее сообщалось, что экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу снова один — он расстался со своей девушкой.

А вот самой певице приписывают роман с молодым саундпродюсером Егором Глебом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Лариса Долина

Как у Заворотнюк: Лариса Долина напугала поклонников странным шрамом (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: идеи для праздничного дизайна (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер