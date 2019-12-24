- 21:17 Готовьтесь раскошелиться: с 1 января "Укртелеком" значительно повысит стоимость всех услуг
- 20:59 Ани Лорак примерила платье невесты
- 20:52 Дворец опубликовал видео, в котором принцы Джордж, Уильям и Чарльз готовят рождественские пудинги
- 20:40 Второй пошел: Дронов вслед за Зайцевой оспорил в Верховном суде приговор по делу о ДТП в Харькове
- 20:29 «Я рада, что покинула проект»: неожиданное признание финалистки «Х-фактора»
- 20:22 В России ресторан украсили копией памятника с могилы Жанны Фриске
- 20:15 "Давайте забудем о ссорах": Зеленский поздравил с католическим Рождеством
- 20:15 Год Белой Металлической Крысы: как правильно его встречать и кто рождается под этим знаком
- 20:13 МВД хочет ужесточить наказание за ДТП с пешеходами и велосипедистами: что предлагают
- 20:07 Рождественские открытки и душевные поздравления
- 19:50 Форвард, забивший гол-красавец в финале Лиги чемпионов, перебрался из «Ювентуса» в Катар
- 19:42 В Украине впервые запустили полный цикл производства артснарядов
Ани Лорак примерила платье невесты (фото)
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая в этом году развелась с отцом своего ребенка Муратом Налчаджиоглу, примерила белое платье. Поклонники певицы подозревают, что она так намекает на скорую свадьбу.
На фото, которое Ани Лорак опубликовала в Instagram, она — в белом жаккардовом платье с открытыми плечами и пышными рукавами.
«С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?», — подписала она фото.
Кстати, платье для Ани Лорак создала украинский дизайнер Екатерина Рутман (Kateryna Rutman). Это не первый наряд Kateryna Rutman, который демонстрирует певица.
Ранее сообщалось, что экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу снова один — он расстался со своей девушкой.
А вот самой певице приписывают роман с молодым саундпродюсером Егором Глебом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.