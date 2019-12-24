Ани Лорак примерила платье невесты (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая в этом году развелась с отцом своего ребенка Муратом Налчаджиоглу, примерила белое платье. Поклонники певицы подозревают, что она так намекает на скорую свадьбу.

На фото, которое Ани Лорак опубликовала в Instagram, она — в белом жаккардовом платье с открытыми плечами и пышными рукавами.

«С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?», — подписала она фото.

Кстати, платье для Ани Лорак создала украинский дизайнер Екатерина Рутман (Kateryna Rutman). Это не первый наряд Kateryna Rutman, который демонстрирует певица.

Ранее сообщалось, что экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу снова один — он расстался со своей девушкой.

А вот самой певице приписывают роман с молодым саундпродюсером Егором Глебом.

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