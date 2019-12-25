Общество и люди

Рекорды не только погодные: в декабре в Киеве родилось невероятное количество двоен

Последний месяц 2019 года подарил киевлянам резкое увеличение рождения двойняшек. Это происходит на фоне постоянно обновляемых максимальных показателей температуры.

По данным Городского научного информационно-аналитического центра медицинской статистики, в течение предпоследней недели декабря 2019 года в Киеве родились 622 младенца, в том числе 20 двоен — это новый рекордный показатель. Ранее максимальный результат был показан на предыдущей неделе нынешнего декабря. А в пятницу, 20 декабря, в столице родилось разу семь двоен — это рекорд для 2019 года.

Ранее сообщалось, что Киев встречает новогодние праздники открытием зимних городков и романического катка. Также продолжит работу в праздничные дни детская железная дорога, которая обычно закрывается на зиму.

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