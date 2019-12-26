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Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)

11:59 26 декабря 2019 1110
Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Старшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, впервые присоединившиеся ко взрослым во время традиционного выхода королевской семьи в церковь на Рождество, затмили всех своих родственников.

Самой яркой звездой этого мероприятия стала четырехлетняя принцесса Шарлотта, очаровавшая публику своей непосредственностью и изысканными манерами. Так, британцев умилила попытка Шарлотты сделать реверанс перед ее прабабушкой-королевой. Когда после службы Елизавета II садится в машину, герцогиня Кембриджская, согласно этикету, приседает перед монархиней. Подражая матери, неуверенный реверанс делает и Шарлотта, придерживая полу своего пальто. Этот момент фанаты сочли восхитительным. «Ну настоящая принцесса!», «До чего же она мила!», «Она также подала руку священнику на выходе из церкви, когда увидела, что так сделала мама», — писали в комментариях.

Фото Getty

 

По окончании службы Кембриджи подошли к собравшейся у церкви толпе — пообщаться с людьми. Шарлотте преподнесли в подарок куклу и надувного фламинго. Маленькая правнучка королевы вызвала общий восторг, охотно обнимаясь с фанатами. Ее старший брат, шестилетний принц Джордж, держался более напряженно и явно нервничал перед большим скоплением народа. Тем не менее будущий король вел себя безупречно.

Отец Джорджа и Шарлотты принц Уильям впервые посетил на Рождество церковь Святой Марии Магдалины в возрасте пяти лет — вместе с матерью принцессой Дианой и отцом принцем Чарльзом.

Уильям с принцессой Дианой

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, где встречали Рождество Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи.

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