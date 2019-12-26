Шоу-бизнес

В пижамах под елкой: Ани Лорак показала, как с дочерью готовится к Новому году (фото)

Популярная певица Ани Лорак, примерившая свадебное платье, показала, как она с 8-летней дочерью Софией готовятся к Новому году. В плотном гастрольном графике концертов и съемок в России звезда нашла время для праздничной фотосессии.

Ани Лорак с Софией в похожих пижамах в клетку и забавных носках позируют на фоне нарядной елки.

«С наступающим Новым годом!», — подписала Каролина семейное фото.

Напомним, после развода София живет с мамой в Москве, она учится в элитной школе. Ани Лорак не против общения дочери с отцом. Пока певица гастролирует, Мурат Налчаджиоглу проводит время с дочерью. Он отозвал иск о разделе имущества после развода.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, где и за сколько выступят звезды шоу-бизнеса в новогоднюю ночь.

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