22.95 / 23.26 25.33 / 25.80
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В пижамах под елкой: Ани Лорак показала, как с дочерью готовится к Новому году (фото)

14:11 26 декабря 2019 270
Ани Лорак с дочерью Софией
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ани Лорак, примерившая свадебное платье, показала, как она с 8-летней дочерью Софией готовятся к Новому году. В плотном гастрольном графике концертов и съемок в России звезда нашла время для праздничной фотосессии.

Ани Лорак с Софией в похожих пижамах в клетку и забавных носках позируют на фоне нарядной елки.

«С наступающим Новым годом!», — подписала Каролина семейное фото.

Напомним, после развода София живет с мамой в Москве, она учится в элитной школе. Ани Лорак не против общения дочери с отцом. Пока певица гастролирует, Мурат Налчаджиоглу проводит время с дочерью. Он отозвал иск о разделе имущества после развода.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, где и за сколько выступят звезды шоу-бизнеса в новогоднюю ночь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Максим Галкин и Настя Ивлеева

Галкин привел в дом Пугачевой другую женщину (фото, видео)

Курс валют

Что будет с курсом доллара в 2020 году: прогноз экспертов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер