Стиль жизни

Крыса в восточном календаре начинает новый 12-летний цикл гороскопа. На Востоке отношение к Крысе совсем не такое, как в Европе, где грызуна считают вредителем. Например, в индийской мифологии Крыса — спутник и помощник божества мудрости, а в Китае считается плохой приметой, если в доме нет этого зверька. На востоке Крыса — денежное животное. Шуршащие звуки, которые она издает, ассоциируются с шелестом денег. Так что Новый 2020 год — подходящее время для решения финансовых вопросов и закладки фундамента будущего благосостояния. Читайте также: Год Белой Металлической Крысы: как правильно его встречать и кто рождается под этим знаком

Разногласия с близкими решите до того момента, как куранты пробьют 12 раз

Стихия года Крысы — металл, которому соответствует белый цвет. Таким образом, предстоящий год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Прекрасное время наступает для бизнеса — как крупного, так и мелкого. Если вы планировали начать собственное дело, то самое время заняться этим немедленно. Если у вас уже есть бизнес, то можете быть уверены — дела пойдут в гору. Вообще, все мероприятия, начатые в год Крысы, окажутся успешными. Но помните, что это животное не любит рисковать без всякой необходимости, неосмотрительные поступки и переоценка собственных возможностей могут привести к не самым лучшим результатам. 2020 год обещает стать более успешным, чем уходящий год Свиньи — уменьшится количество войн, природных и техногенных катастроф. Ум и рассудительность Крысы позволит эффективнее использовать возможности дипломатии для решения возникающих конфликтов. Крыса в восточном календаре как первый знак 12-летнего цикла является символом нового пути, решений и возможностей. Поэтому новый год обещает кардинальные перемены не только в жизни каждого человека, но также в стране, а возможно, и во всем мире.

При встрече года Белой Металлической Крысы особую роль играют слова и символы. Все, что будет сказано вами в новогоднюю ночь, заложит программу на 12 лет вперед. Поэтому свои самые заветные желания следует высказывать вслух, тщательно продумывая каждое слово, а подарки дарите только с глубоким смыслом. Крыса водится во всех уголках земного шара, поэтому можете встречать Новый год хоть на полюсе, хоть на экваторе. Единственное правило — Новый год обязательно надо встретить в кругу семьи. Если у вас есть какие-то разногласия с близкими, решите их до того момента, как куранты пробьют 12 раз. Ваши старания будут оценены хозяйкой года.

Очень важно встретить Новый год в кругу семьи

Чтобы наступающий год принес положительные события и эмоции, необходимо продумать убранство помещения, в котором планируете встречать Новый год. Лучше выбрать для украшения интерьера и елки теплые тона. Крыса обожает все натуральное, приятное на ощупь. Не забывайте про такие симпатичные безделушки, как игрушечные домики, веночки, свечи, различные композиции из природных материалов.

Наряды в новогоднюю ночь должны быть особенными, нестандартными. Лучше отдать предпочтение белому, зеленому, синему, серебристому, золотому цветам. Аксессуары к вечернему туалету используйте в минимальном количестве, ведь Крыса не любит излишеств. В эту волшебную ночь женщины должны быть женственными и нежными, а не кричащими и дерзкими. Украсьте свой наряд сверкающей брошью, необычной подвеской, заколкой. Важный момент — не переусердствуйте с макияжем. Девушкам желательно использовать тени с блеском, а от черных стрелок лучше отказаться. Зато можно сильнее накрасить или нарастить ресницы. Помаду выбирайте алого, розового, морковного оттенков. Немаловажный штрих — прическа. Если у вас длинные волосы, прекрасно будет смотреться аккуратный хвост. Укладку лучше делать гладкую, не вычурную. Если волосы по плечи, то их рекомендуется уложить «утюжком». Мужчины также должны позаботиться о том, чтобы выглядеть стильно и элегантно. Впрочем, то, как вы будете одеты, это не так уж и важно. Главное — хорошо, с огоньком, повеселиться.

Головка сыра станет прекрасным подарком

Продумывая сервировку праздничного стола, не забывайте о том, что посуда должна иметь металлические оттенки. Просто здорово, если тарелку для каждого гостя сумеете оригинально украсить. Салфетки и скатерть желательно использовать натуральные, это может быть лен.

Помните о том, что Крыса любит изобилие. Ведь от того, чем будете угощать хозяйку года, зависят ваши достаток и удача. Отдайте предпочтение сытным и вкусным блюдам. Чего уж точно не терпит хозяйка Нового года, так это голода. Поэтому на столе должны присутствовать разнообразные продукты, не экономьте на еде.

В приготовлении праздничных блюд смело используйте мясо разных сортов, птицу, выпечку, орехи, шоколад, коктейли, компоты… Одним словом, ваш стол должен ломиться от яств. Особое внимание следует уделить сырной тарелке — сыра должно быть много, по возможности, разных сортов. Не забудьте насыпать в красивое блюдце орехов — такому угощению Крыса будет очень рада. Крупы — это то, от чего не откажется покровительница года. Значит, из них можно приготовить плов, рис с овощами.

От излишнего количества алкоголя лучше отказаться, особенно это касается крепких напитков. Отдайте предпочтение сухим винам, легким коктейлям, сокам, морсам. Не забывайте о фруктах и овощах. Они могут быть как солеными, маринованными, так и свежими. Особое внимание уделите десерту. Отлично, если сумеете собственноручно испечь праздничный торт. А выпечка в форме мышек — вообще здорово. Конечно, для этого вам понадобятся специальные формочки. Прекрасно, что хозяйка года всеядна, однако есть блюда, которые ей не нравятся. К примеру, чай и слишком ароматные приправы. Нежелательно ставить на праздничный стол острые соусы, специи, пряности.

Считается, что новогодних подарков ждут только дети. Взрослые тоже надеются на чудо и сюрпризы в эту особенную ночь. В качестве подарка для близких могут стать восточные сувениры, статуэтки, амулеты, которые принесут удачу и успех. Отличным презентом окажется головка сыра. Ассортимент сыров огромен, поэтому можно выбрать любой — соответственно вашим финансовым возможностям. Не бойтесь оказаться смешным, преподнося такой подарок, ведь сыр — любимое лакомство Крысы.

Впрочем, любая вещь, которая будет полезна в быту, актуальна. Крыса не расточительна, а экономна, поэтому к дорогому не стремится. Самое главное, чтобы подарок был преподнесен с душой — Крысу трудно обмануть, она мгновенно чувствует неискренность. Астрологи говорят, что в новогоднюю ночь в нынешнем году не стоит дарить декоративных мышек или крыс, острых предметов, парфюмерию и косметику, а также котов (как живых, так и игрушечных).

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